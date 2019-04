Hier werden dunkle Messen gelesen: SABBATH ASSEMBLY und MESSA auf Tour!

Freunde der okkulten Hexenmusik (hust...) kommen demnächst voll auf ihre Kosten. Auf der kommenden "Blood And Water Tour" wird Jamie Myers schräge Bande SABBATH ASSEMBLY ganz sicher den einen oder anderen Track vom heute erscheinenden "A Letter Of Red" spielen. Und im Gepäck hat man die grandiosen Female-Voice-Doom-Meister von MESSA, deren letztjähriges "Feast For Water" mir ein Fest für die Ohren war. Hier die Daten im deutschsprachigen Raum:



02.05.2019 Mannheim - 7er Club

03.05.2019 Karlsruhe - Dude Fest

07.05.2019 Leipzig - Ilses Erika

08.05.2019 Linz (Ö) - Kapu

12.05.2019 Berlin - Kantine Am Berghain

13.05.2019 Hamburg - Hafenklang