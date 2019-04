Am 30.05.2019 findet im Mannheimer MS Connexion Complex das "The New Wave Of Heavy Metal"-Festival mit VISIGOTH, SAVAGE MESSIAH, BEWITCHER, RESITANCE und OLD MOTHER HELL statt.

