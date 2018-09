Höre den ersten Song von SHELTON/CHASTAIN

Einige in unserer Redaktion sind sehr gespannt auf die Kollaboration des Saitenmeisters David T. Chastain und des kürzlich verstorbenen Epic-Metal-Helden Mark Shelton. Am 26. Oktober werden die Demoaufnahmen der beiden als CD, Vinyl (limitiert auf 300 Exemplare), Cassette und digital unter dem Namen "The Edge Of Sanity - 88 Demo Session". Über the Orchard wurde nun der erste Song vorgestellt, und zwar das titelgebende Stück 'The Edge Of Sanity'.

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: sheltonchastain shelton chastain the edge of sanity - 88 demo session