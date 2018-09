ESCALATE Festival 2018: Billing komplett

Am 17. November wird in Euskirchen das dritte ESCALATE-Festival stattfinden. Auf der Bühne werden folgende Bands zu sehen sein: DAS FRIVOLE BURGFRÄULEIN, ANGEL GROOVE,I.M.NAIL, HORNADO, MORTAL PERIL, SHREDHAMMER, 11REDEARTH, KEEP OFF THE GRASS, NMAC, GHOST BASTARDS. Dabei ist alles abgedeckt zwischen Punk, Hard Rock, Thrash und Metalcore. Das Festival findet erstmals im City-Forum Euskirchen ab 13:30 Uhr statt statt und Tickets gibt es für 15 Euro im Webshop. Weitere und neueste Informationen findet man auf der Festivalseite.

