ICE NINE KILLS: ELVIS muss dran glauben

Die Band aus Boston ist eher für ihren ruppigen Metalcore in Kunstblutkostümen bekannt, manche kennen sie auch unter INK bzw. dem Gründungsnamen ICE NINE. Und wer jetzt auch noch mit der "Kultur" des Valentinstages etwas anfangen kann, der mag wahrscheinlich auch deren Adaption des ELVIS-Klassikers "Can't Help Falling In Love".

