Die finnische melodische Punkrockband REVOLTONE hat eine neue Single 'My Hero' veröffentlicht. Der Song ist die dritte Auskopplung aus dem kommenden Album "For The Silent Voices", das am 26. 03.2021 über Secret Entertainment veröffentlicht wird.

