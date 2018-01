Die vierte Langrille der US Amerikaner heißt "Haunted By Rock & Roll" und ist jetzt auf dem Label von ex-MEGADETH-Musiker Dave Ellefson erschienen. Hier ist 'To Brave The War': Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

1. To Brave The War

2. Haunted by Rock & Roll

3. Heavy Is The Head That Wears The Crown

4. Hatchet (The Ballad of Victory Crowley)

5. Leather Forever

6. Nomad

7. No Sanctuary

8. Throw Them From The Cliff

9. Hung, Drawn and Quartered

Und eine Hörprobe gibt es noch, nämlich 'No Sancuary': Youtube.