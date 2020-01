IGORRR: Nun auch hier

Wem es genau so geht, wie diesen beiden gestandenenen Herren, als sie das Video zu 'Very Noise' gesehen haben, der ist also in bester Gesellschaft. IGORRR ist ein französisches Musikerkollektiv, dem Konventionen nun wirklich Rille sind.

Der Kultursender Arte ist erklärter Fan, das große Label Metal Blade Records wohl auch, sonst hätten sie diesen Crossoverlingen nicht die Möglichkeiten gegeben, regelmäßig Alben zu veröffentlichen.

Ab Ende März 2020 heißt der nächste Streich "Spirituality And Distortion". Und 'Very Noise' ist die erste Auskopplung. Wirken lassen, heißt die Devise.