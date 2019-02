III. GLOWING EMBER FESTIVAL macht wieder Halt in Hessen

Zum dritten Mal tourt das GLOWING EMBER FESTIVAL durch die Republik und macht dabei am 08.03.2019 auch wieder Halt im hessischen Frankfurt am Main. Im Tourbus sitzen dieses Mal die folgenden Bands: LAWMÄNNER, ACACIA, SOULUTION, [SOON] und als Headliner REVOLUTION EVE.

Die Pforten der Konzertlocation DAS BETT öffnen sich um 19.00 Uhr. Los geht es dann mit der ersten Band um 19.30 Uhr. Tickets kosten im Vvk 15,-€, an der Abendkasse 19,-€.

Weitere Infos: https://www.facebook.com/glowingemberfestivals

Quelle: Nauntown Music Redakteur: Erika Becker Tags: glowing ember festival lawmänner acacia soulution soon revolution eve