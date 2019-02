EISBRECHER mit Highlights für 2019

Zu einer kurzen, aber knackigen Hallentour machen sich die Deutschrocker von EISBRECHER im Mai dieses Jahres auf. Auf dem Terminkalender stehen:

01.05. Fürth, Stadthalle

02.05. Wiesbaden, Schlachthof

04.0.5 Hannover, Swiss Life Hall

05.05. Oberhausen, Turbinenhalle

Als Special Guest wurde FAELDER bestätigt. Dahinter verbergen sich Sebastian Lange und Florian Speckhardt (IN EXTREMO), Henning Verlage (UNHEILIG) und die Solokünstler Kai Niemann und Adrian Kehlbacher.

Am 07.09.2019 laden die Herren von EISBRECHER zum dritten Mal zum VOLLE KRAFT VORAUS-Festival in die Ratiopharm-Arena nach Neu-Ulm ein. Neben den Gastgebern wurden bisher NONO INC., DIARY OF DREAMS und HELDMASCHINE bestätigt.

