Die dänischen Death Metaller haben für den 23, August 2019 ein neues Album mit dem Titel "Reveal Your Soul For The Dead" angekündigt, das mit elf Liedern über Massacre Records erscheinen wird. Alle Aufnahmen sind beendet und jetzt übernimmt Dan Swanö, der die Scheibe mixen und mastern wird.

