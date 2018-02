IMMOLATION auf Europa-Tour, aber nur zweimal bei uns

Die New Yorker IMMOLATION werden eine ganze Phalanx an Vorbands auf ihre anstehende Europa-Tour mitbringen, die sie aber nur einmal nach Österreich und einmal nach Deutschland führen wird. Hier sind die Details:

IMMOLATION "Atonement II" - Europatour 2018

mit FULL OF HELL, MONUMENT OF MISANTHROPY, AZARATH, OMOPHAGIA

15.03. PL Warschau - Proxima

16.03. PL Lodz - Magnetofon

17.03. PL Bielsko-Biala - Rude Boy

mit FULL OF HELL, MONUMENT OF MISANTHROPY, OMOPHAGIA

18.03. A Wien - Viper Room

19.03. I Bologna - Freakout Club

21.03. E Bilbao - Santana 27

22.03. P Porto - Hard Club

23.03. E Madrid - Nazca Club

24.03. P Lissabon - RCA Club

25.03. E Sevilla - Sala Custom

26.03. E Valencia - Rock City

27.03. E Barcelona - Razzmatazz 2

mit FULL OF HELL, MONUMENT OF MISANTHROPY, STORTREGN

28.03. F Marseille - Jas'Rod

29.03. F Paris - Petit Bain

30.03. NL Rotterdam - Baroeg

31.03. DK Esbjerg - Konfus

02.04. DK Kopenhagen - Pumpehuset

04.04. D Essen - Turock

05.04. NL Eindhoven - Effenaar

06.04. UK London - The Dome

07.04. NL Haarlem - Patronaat

08.04. D Kassel - K19