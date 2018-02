BURNING WITCHES unterschreibt bei Nuclear Blast

Fünf harte Rockerinnen aus der Heimat von Käse, Nummernkonten und lila Kühen machen sich auf, ihr zweites Album nach dem selbstbetitelten Debüt bei den Donzdorfern zu veröffentlichen. Einen Termin gibt es noch nicht, aber zwei Kommentare:

Romana (Gitarre): "Wir sind ein Haufen verrückter Ladies aus der Schweiz, die es lieben, Old School Metal zu spielen. Natürlich sind wir super aufgeregt und fühlen uns geehrt, mit so einem großartigen Label wie Nuclear Blast Records zu arbeiten. Wir brennen darauf, den Leuten richtig in den Arsch zu treten und haben mit Nuclear Blast einen Partner gefunden, der genauso an unsere Musik glaubt wie wir. Lasst Euch verhexen, wenn ihr Euch traut - checkt unseren heavy Sound aus und ihr werdet begeistert sein!"



Markus Staiger (CEO Nuclear Blast) fügt hinzu: "Wir freuen uns, die Band BURNING WITCHES in die Nuclear Blast-Familie aufnehmen zu dürfen. Die Mädels gehören zu den besten Newcomern, welche die Heavy Metal-Szene zu bieten hat. Sowohl live als auch auf Platte sind die 'Hexen' grandios und wir sehen bei ihnen großes Potenzial. Daher freuen wir uns, dieses neue Kapitel in der Band- und Labelgeschichte aufschlagen zu dürfen!"