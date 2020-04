IMONOLITH: Quarantänesessions für Corona-Isolierte

Wem in der derzeitigen Isolationshaft die Decke auf den Kopf fällt, kann sich von IMONOLITH unterhalten lassen. Die Metalgruppe aus Kanada hat ihre wöchentliche Quarantine Sessions bei YouTube mit 'Becoming The Enemy' aus ihrem aktuellen Album "State Of Being" angefangen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: imonolith becoming the enemy quarantine sessions state of being