INFINIGHT Sänger Martin Klein präsentiert eigenen speziellen Youtube-Kanal

Seit März betreibt Martin Klein, Sänger der Saarbrücker Heavy Metal Band INFINIGHT, seinen eigenen Youtube-Kanal. Auf diesem präsentiert unter anderem klassische Metal- und Rock-Songs auf aktuelle Themen umsgeschrieben hat. So gibt es unter anderem eine Corona Version des ALICE COOPER Klassikers 'Schools Out' oder 'Thunderstruck' von AC/DC wurde in 'Lock Me Down' umbenannt. Kann man mal so machen! ;)



Zum Anchecken hier das Cornona Version von MANOWARs 'Carry On':







Und hier noch der direkte Link zum Youtube-Kanal: Martin Klein Youtube