CORROSION OF CONFORMITY - Nachholtermine

Auch CORROSION OF CONFORMITY bleiben von der Corona-Epidemie nicht verschont. Für das im Mai 2020 in München angesetzte Konzert gibt es jetzt einen Nachholtermin 2021. Zudem spielt die Southern Metal-Band aus North Carolina einen weiteren Gig in Hamburg.



Termine CoC:

14.05.2021 München - Backstage

18.05.2021 Hamburg - Logo

Quelle: Wizard Promotions Redakteur: Frank Wilkens Tags: corrosion of conformity konzert münchen