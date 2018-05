INFINITY'S CALL - Videosingle zum dritten Album

INFINITY'S CALL, die hart rockenden schwäbischen Melodic Metaller aus dem Ulmer Eck sind wieder aktiv und werden am 29.06.2018 über 7hard/7us ihr drittes Studioalbum "Daggers And Dragons" veröffentlichen und präsentieren uns hierzu brandaktuell die erste Videosingle "One Love" auf YouTube.



Zum Line-up gehören neben Gitarrist und Bandgründer Phil Zanella (ex-GRAVESTONE, ex-ARRAKIS) inzwischen Sänger Francis Soto (ex-SUBWAY), Bassist Chris Peterhänsel (ex-TYRANT) und Schlagwerker Harry Reischmann (ex-SOLEMNITY, ex-BONFIRE, DORIAN OPERA).







