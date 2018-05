RIOT V auf Platz 27 der deutschen Charts

Auch wenn es heute in Anbetracht des globalen Rückgangs der Albumverkäufe nicht mehr die große Bedeutung haben mag wie vor zwanzig Jahren, so dürfen wir den US-Metallern von RIOT V doch von Herzen dazu gratulieren, dass sie es im 43. Jahr nach der Bandgründung mit ihrem 16. Studioalbum "Armor Of Light" auf Platz 27 der deutschen Albumcharts geschafft haben.

Das Album ist am 27.04.2018 über Nuclear Blast erschienen.

Quelle: Viva, offizielle deutsche Charts