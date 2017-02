INGLORIOUS kündigt neues Album an

Die britische Rockband INGLORIOUS gehört unbestritten zu den positivsten Überraschungen des vergangenen Jahres, nun kündigen Nathan James und seine Mannen mit "II" die Veröffentlichung ihres zweiten Albums an. Datiert ist es für den 12. Mai und wird über Frontiers Records auf den Markt kommen. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es mit dem Lyric-Video zu 'Read All About It".

