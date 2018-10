INTO ETERNITY: Textvideo zum neuen Album

Die kanadische Extrem-Prog-Gruppe INTO ETERNITY kündigt für den 26. Oktober ihr neues Album "The Sirens" an. Zu 'Sandstorm' gibt es vorab schon mal ein Lyrikvideo bei decibelmagazine.com.

Trackliste:

1. The Sirens (7:54)

2. Fringes of Psychosis (6:58)

3. Sandstorm (3:46)

4. This Frozen Hell (7:01)

5. Nowhere Near (7:17)

6. Devoured by Sarcopenia (7:17)

7. Fukushima (5:56)

8. Scattering of the Ashes pt. 2 (3:47)

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: into eternity the sirens sandstorm textvideo