BANG YOUR HEAD 2019: VENOM INC. bestätigt!

Nachdem vor einigen Jahren Cronos und seine Mannen das "Bang Your Head!!!" unsicher gemacht haben, sind es dieses Mal die anderen Venominösen, die einen Auftritt auf der Zollernalb spielen werden. Mantas, der Demolition Man und Schlagzeuger Jeramie Kling, werden mit VENOM INC. einen Querschnitt aus bald 40 Jahren pechschwarzer Musik präsentieren. Aus Sicht des Verfassers dieser Zeilen bleibt zu hoffen, dass dieses Mal die Phase zwischen 1989 und 1992 etwas ausgiebiger bedacht wird als sonst üblich.

Das Festival-Line-up für das "Bang Your Head!!!"-Festival, das vom 11.-13.07.2019 am Messegelände in Balingen über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) bisher folgendermaßen:

BEAST IN BLACK

CIRITH UNGOL

DARK TRANQUILLITY

FLOTSAM AND JETSAM

KROKUS

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

OMNIUM GATHERUM

PICTURE

ROSS THE BOSS

SCREAMER

SKID ROW

STORMWARRIOR

VENOM INC.

VISIONS OF ATLANTIS