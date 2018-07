INTO ETERNITY ist zurück!

Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, dass INTO ETERNITY das letzte Album "The Incurable Tragedy" veröffentlicht haben. Ich habe ja schon fast nicht mehr geglaubt, dass die Band nochmal in Erscheinung treten wird und ein neues Album veröffentlichen wird. Aber am 03.08.2018 soll es tatsächlich soweit sein und "The Sirens" wird das Licht der Welt erblicken.

Es ist das erste Album ohne Stu Block, der ja bereits seit einigen Jahren Sänger von ICED EARTH ist. INTO ETERNITY hat sich jetzt die gesanglichen Dienste einer Frau gesichert, die auf den Namen Amanda Kiernan hört.

Und nicht nur das Veröffentlichungsdatum ist jetzt bekannt, INTO ETERNITY hat jetzt auch die erste Single veröffentlicht. Wir wünschen viel Spaß mit 'The Fringes Of Psychosis'!