IN AEVUM AGERE lässt den Doom los

Das neue Album der Italiener mit dem Titel "Canto III" wird am 10. Mai über Metal On Metal Records erscheinen und so klingen: Youtube.

Außerdem kann man bereits 'Voices Of My Solitude' hören: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. L'uom s'etterna

2. No Hope of Death

3. Intro I

4. The Great Refusal (Ignavus)

5. Intro II

6. Minòs

7. Anti-Inferno / Limbus Animae

8. Epigrafe

9. Canto III

10. Voices of My Solitude

Bestellen kann man das gute Stück im Metal On Metal Shop.

Quelle: Metal On Metal Redakteur: Frank Jaeger Tags: in aevum agere canto iii