IN EXTREMO enthüllt Coverartwork

Am 27. März wird "Kompass zur Sonne" erscheinen und die erste Single 'Troja' ist bereits erschienen, jetzt wurde auch das Cover präsentiert und mitgeteilt, in welchen Versionen das Album erhältlich sein wird. Es wird eine Standard-CD, Vinyl (Doppel-LP auf 180 g) sowie auch als "Deluxe Edition" im Hardcover-Book mit zwei weiteren Tracks und als "Fan Box" (Deluxe Edition plus Merchandise-Items) geben.

Besonders ansprechend finde ich das Cover nicht, aber es ist ja die Musik, die zählt. Hier nochmal das erste Hörbeispiel 'Troja': Youtube.