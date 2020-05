IN EXTREMO veröffentlicht neues Video, nächste Woche Album-VÖ!

Am 08.05.2020 veröffentlicht IN EXTREMO das neue Album "Kompass zur Sonne" via Vertigo/Universal.

Schaut auch hier das Video zur zweiten Single und Titelsong 'Kompass zur Sonne' an:

https://www.youtube.com/watch?v=C_emLxk9O44

Die dazugehörigen Tourdaten sind wie folgt:

08.10.2020 München - Zenith



09.10.2020 Hannover - Swiss Life Hall



10.10.2020 Leipzig - Haus Auensee



20.10.2020 A- Wien - Gasometer



21.10.2020 Dresden - Schlachthof



22.10.2020 Bielefeld - Lokschuppen



23.10.2020 Bremen - Pier 2



27.10.2020 Berlin - Columbiahalle



22.12.2020 Hamburg - Docks



23.12.2020 Köln - Palladium



28.12.2020 Erfurt - Thüringenhalle