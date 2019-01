IN FLAMES: Lyrikvideo zu 'I, The Mask' vom neuen Album veröffentlicht

Die schwedische Band IN FLAMES hat wird am 01.03.2018 ihr neues Album "I, The Mask" über Nuclear Blast (weltweit, außer Nordamerika) und Eleven Seven Music (Nordamerika) veröffentlichen. Daraus wurde nun zum gleichnamigen Song ein Lyrikvideo veröffentlicht. Es ist bereits die dritte Single aus dem 13. Album



Sänger Anders Fridén äußert sich zum neuen Track und Pre-Order wie folgt: "Wir freuen uns immer auf den Tag, an dem wir neue Musik mit unseren Fans teilen können, nachdem wir so lange darauf gewartet haben. Der Titeltrack ist einer unsere Lieblingssongs auf dem neuen Album, deshalb war es keine schwere Wahl. Dies ist jetzt unser 13. Album, doch obwohl wir schon so dabei sind, wirkt es immer noch surreal und wir freuen uns jedes Mal wie am ersten Tag. Wir können es nicht erwarten, die Songs für euch live zu spielen, aber bis es soweit ist: Danke, dass ihr Euch die Zeit nehmt reinzuhören und wir hoffe, der Song gefällt euch."





Die Tracklist liest sich so:



1. Voices

2. I, The Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me