IN FLAMES kündigt neues Album an, zwei Videos, Tourdaten

Die Schweden holen zum dreizehnten Schlag aus. Am 1. März wird "I, The Mask" erscheinen, aus dem wir bereits zwei Lieder hören können, nämlich 'I Am Above': Youtube.

Und '(This Is Our) House': Youtube.

Die Live-Szenen des zweiten Videos wurden auf dem schwedischen Festival BORGOLM BRINNER aufgenommen. Vorbestellungen des Albums werden ab 11. Januar möglich sein. Hier ist die gesamte Trackliste des Albums:

1. Voices

2. I, The Mask

3. Call My Name

4. I Am Above

5. Follow Me

6. (This is Our) House

7. We Will Remember

8. In This Life

9. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me

Auf Tour geht es dann auch, aber ich denke, dass da noch ein paar Dates hinzukommen werden:

03.04. UK Glasgow - SWG3

04.04. UK Manchester - O2 Ritz

05.04. UK London - The Roundhouse

06.04. UK Nottingham - Rock City

07.04. UK Bristol - SWX

09.04. UK Norwich - UEA

10.04. B Antwerp - Trix

12.04. F Nancy - L’Autre Canal

15.04. F Lyon - Le Transbordeur

16.04. F Toulouse - Le Bikini

17.04. F Nîmes - Paloma

18.04. CH Zürich - Komplex 457