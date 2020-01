IN FLAMMEN Open Air 2020: DARZAMAT bestätigt

Die polnische Dark-Metal-Band DARZMAT ist für die 15. Auflage der Torgauer Gartenparty bestätigt worden. Vor 15 Jahren war die Band einer der beiden Headliner des IN FLAMEN OPEN AIRS. Nun kommt die Formation pünktlich zum Jubiläum wieder vorbei, um mitzufeiern. Es ist zudem einer der seltenen Auftritte der Band in Deutschland.



Neben der britischen Band STRIGOI sind in den vergangenen Tagen noch die Death-Metaller von IGNOMINIOUS INCARCERATION dazu gekommen.

Quelle: www.facebook.com/pg/inflammenopenair Redakteur: Swen Reuter