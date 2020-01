INFIRMUM: Nun traut er sich

Er, das ist der Finne und Musiker Timo Solonen, der seit nunmehr 30 Jahren in der Metalszene unterwegs ist. Jetzt ist es am 28.02.2020 soweit, und Inverse Records wird das Album "Walls Of Sorrow" erscheinen lassen. INFIRMUM heißt das offizielle Bandprojekt des Herrn Solonen, wurde mit Sessionmusikern eingespielt und läßt eine doomgespickte Melodic Death Metal Platte erahnen.

Foto: (c) alle Rechte beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Inverse Records