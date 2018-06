Die amerikanischen Senkrechtstarter IRONFLAME um ihren charismatischen Bandleader Andrew D'Cagna welche schon mit ihrem Debütalbum "Lightning Strikes The Crown" auf ganzer Linie zu überzeugen wussten, kündigen für September mit "Tales Of Splender And Sorrow" bereits ihr Nachfolgealbum an. Da die Band auch auf dem diesjährigen Keep It True Festival wohl alle Anwesenden zu begeistern wusste, darf sich der qualitätsbewusste US Metal Fan den September schon mal ganz dick im Kalender ankreuzen.

