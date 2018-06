JUDAS PRIEST gründet Parkinson-Stiftung

Mitte Februar gab Glenn Tipton bekannt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Er hat sich seither weitgehend aus dem Touralltag zurück gezogen.



Jetzt hat die Band "The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation" gegründet um Geld für die Parkinsonforschung und -behandlung zu sammeln.



Über die offizielle Homepage von JUDAS PRIEST kann man ein spezielles T-Shirt kaufen, dessen Erlös komplett an die Stiftung geht.

Quelle: Judas Priest Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: judas priest glenn tipton