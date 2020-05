IRON MAIDEN: Nachholtermine für 2021 stehen fest!



Heute wurden die neuen Termine für die vier dieses Jahr ausgefallen Konzerte von IRON MAIDEN im Rahmen der "Legacy Of The Beast Tour" bekannt gegeben.



13. Juni 2021 Bremen, Bürgerweide

26. Juni 2021 Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

30. Juni 2021 Berlin, Waldbühne

8. Juli 2021 Köln, RheinEnergieSTADION



Hier noch das komplette Statement von Wizard Promotion:



"Nachdem, aufgrund des behördlichen Veranstaltungsverbots bis 31. August 2020 für Großveranstaltungen in Folge der Corona-Pandemie, alle IRON MAIDEN Legacy Of The Beast – Konzerte verschoben werden mussten, freuen wir uns, nun die Nachholtermine für Sommer 2021 bekannt geben zu können.

Im neuen Tour-Zeitraum, der für Juni und Juli 2021 terminiert wurde, können alle für 2020 geplanten Deutschland-Konzerte wie folgt nachgeholt werden: IRON MAIDEN spielen am 13. Juni 2021 auf der Bremer Bürgerweide, am 26. Juni 2021 in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena, am 30. Juni 2021 in der Waldbühne in Berlin und am 8. Juli 2021 im RheinEnergieSTADION in Köln.

Bereits gekaufte Karten behalten Ihre Gültigkeit.



IRON MAIDEN arbeiten daran alle Special Guests und Opening-Acts, die dieses Jahr mit ihnen spielen sollten, wieder einzuladen. Wenn eine Band aufgrund ihrer eigenen Terminverschiebungen nicht in der Lage sein wird sich zu verpflichten, werden wir versuchen andere passende und äquivalente Acts zu finden.



Die Band, Wizard Promotions und alle Beteiligten bedanken sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung."

