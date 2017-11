IRON MAIDEN: Nächstes Jahr Vier Konzerte in Deutschland

Auch nächstes Jahr kehrt IRON MAIDEN wieder nach Deutschland zurück, unter dem Namen "Legacy Of The Beast" wurden nun vier Open-Air-Konzerte im Juni angekündigt. Als Vorturner wurde übrigens KILLSWITCH ENGAGE verpflichtet. die Termine sind:





Sa.09.06.2018 MÜNCHEN Rockavaria

So. 10.06.2018 HANNOVER Expo-Plaza

Mi. 13.06.2018 BERLIN Waldbühne

Sa. 30.06.2018 FREIBURG Messe Open Air



Der Vorverkauf dürfte wie immer bei den Jungfrauen recht schnell gehen, langes Zögern sei daher nicht empfohlen.

