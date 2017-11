OF MICE & MEN: Neues Album und Tour 2018!

Die amerikanischen Metalcore-Aufsteiger OF MICE & MEN werden am 19.01.2018 ihr neues Album "Defy" veröffentlichen (via Rise Records/BMG/Warner). Zur Einstimmung gibts schon mal mit 'Warzone' ordentlich auf die Löffel: KLICK.

"Defy"-Tracklist:

01. Defy

02. Instincts

03. Back to Me

04. Sunflower

05. Unbreakable

06. Vertigo

07. Money

08. How Will You Live

09. On The Inside

10. Warzone

11. Forever YDG'n

12. If We Were Ghost

Zusammen mit FIVE FINGER DEATH PUNCH und IN FLAMES kann man die Band hier noch 2017 live sehen:

21.11.2017: Hamburg - Barclaycard Arena

22.11.2017: Berlin - Velodrom Arena

24.11.2017: Oberhausen - König-Pilsener Arena

25.11.2017: Chemnitz - AJZ Talschock

28.11.2017: Zürich (CH) - Hallestadion

28.11.2017: München - Olympiahalle

02.12.2017: Stuttgart - HMH Schleyerhalle

06.12.2017: Frankfurt - Festhalle

08.12.2017: Wien (AT) - Stadthalle