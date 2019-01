Die Hamburger Band IRON SAVIOR veröffentlicht am 8. März 2019 ihr zehntes Studioalbum. Musikalisch scheint alles beim Alten zu bleiben, daher darf man bei "Kill or get Killed" auf qualitativ hochwertigen melodischen Power Metal europäischer Spielart hoffen. Ungeduldige können natürlich schon jetzt mal ein Ohr riskieren:

