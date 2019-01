OZZY OSBOURNE verschiebt Europatournee

Sänger OZZY OSBOURNE muss krankheitsbedingt seine anstehende Europatournee verschieben. Den 70-jährigen plagen schon seit längerem diverse gesundheitliche Probleme, doch die aktuelle Bronchitis, die sich laut Ärzten zu einer Lungenentzündung entwickeln könnte, zwingt ihn endgültig in die Knie. Daher hat der Madman alle Europatermine auf September/ Oktober verschoben und verspricht auch, dass JUDAS PRIEST dann weiterhin mit an Bord sein werden. Noch stehen keine neuen Termine fest. Gute Besserung.

“I’m completely devastated for having to postpone the European leg of my tour. It just seems that since October everything I touch has turned to shit.

First the staph infection in my thumb and now coming down with the flu and bronchitis. I want to apologize to all of my fans who have been so loyal over the years, my band, my crew and to Judas Priest for letting you all down. However, I promise the tour with Judas Priest will be completed. It’s being rescheduled right now to start in September. Again, I apologize to everyone. God Bless. Love you all, Ozzy.”

