ISSUES kommt mit neuem Album und schrägem Video

ISSUES, ein Quartett aus Atlanta, irgendwo immer auf Schnittstellen der Musikgenres unterwegs, kündigt für den 04.10.2019 ihr neues Studioalbum "Beautiful Oblivion" auf Rise Records an. Drink About It' ist recht exemplarisch, das Video dexzentrisch darf man getrost als exzentrisch bezeichnen.

Für zwei Termine sind die Musiker in Kürze auch in Deutschland erlebbar:

07.10.2019: Berlin, Musik & Frieden

09.10.2019: Köln, Club Volta