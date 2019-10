FATEFUL FINALITY: bald mit neuem Material im deutschen Süden unterwegs

Die Thrasher werden das neue Album "Executor" am 11.10.2019 via Fastball Music anbieten. 'Fire and Brimstone' macht da schon mal Laune. Zudem ist das Quartett für ein paar Konzerte vor allem im Süden Deutschlands unterwegs.

04.10.2019 Tübingen | Metal Night

12.10.2019 Leonberg | Thrash Reunion 5

26.10.2019 Stuttgart | Club Zentral

02.11.2019 Potsdam | Madstop Jubiläum

08.11.2019 Filderstadt | Break Down the Mill

23.11.2019 Pforzheim | Sakrema

07.12.2019 Brackenheim mit GODSKIL

14.12.2019 Balingen | Sonnenkeller

Foto: (c) mit freundlciher Genehmigung von Against PR