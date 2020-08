IT'sALIE: Erste Single vom neuen Album

Die italienische Band IT'sALIE hat mit 'Fire' den ersten Song ihres Debütalbums "Lilith" veröffentlicht. Das Werk erscheint am 18.09.2020 via ROAR / Soulfood.



Auch wenn die Band noch relativ neu ist, sind die Bandmitglieder keine Anfänger. Sängerin Giorgia Colleluori ist neben Mat Sinner die Frontfrau der deutschen Hardrock-Band SINNER. Zudem wirkte sie bei der erfolgreichen "Rock Meets Classic"-Reihe mit. Weitere IT´sALIE-Mitstreiter sind Gitarrist Raffaello Indri (ELVENKING), Drummer Camillo Colleluori (ex-ETERNAL IDOL) und Bassist Simon Dredo (ALEX DE ROSSO BAND, ROOM EXPERIENCE).



Die Tracklist liest sich so:

1. Silver

2. Fire

3. Lost

4. Ghost

5. Hurt

6. Eyes

7. 1111

8. Wind

9. Devils

10. Lilith

11. Barracuda

12. Whisper

