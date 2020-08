Steve Holland (ex-MOLLY HATCHET) gestorben

Steve Holland, einer der Gitarristen bei MOLLY HATCHET vom selbstbetitelten Debütalbum (1978) bis "No Guts… No Glory" (1983), ist am 2. August verstorben. Dort war er auch Co-Autor einiger Bandklassiker wie etwa 'Gator Country'. Nach diesem Lied wurde seine 2005 gegründete Gruppe benannt, in der er mit anderen ehemaligen HATCHET-Musikern spielte. Die Todesursache wurde der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Die Facebookseite von MOLLY HATCHET verlinkt diesen informativen Artikel über Steve Holland bei ultimateclassicrock.com.



Nun rockt auch das letzte Mitglied der ersten Profibesetzung von MOLLY HATCHET auf einer Wolke.





