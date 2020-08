Am 18. September erscheint via Rock Of Angels Records das Debütalbum "Lilith" der aus Italien stammenden Band IT'sALIE, bei welcher die bezaubernde Giorgia Colleluori (SINNER) den Platz hinter dem Mikrofon einnimmt. 'Wind' nennt sich die zweite Videoauskopplung daraus. YouTube.





