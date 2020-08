THE BEAUTY OF GEMINA: Neues Album am 4. September

Für die Schweizer THE BEAUTY OF GEMINA waren die vergangenen zwei Jahre nicht einfach, denn Anfang 2019 musste sich Bandkopf und Fronter Michael Sele einer komplizierten Herzoperation unterziehen, von der er sich inzwischen jedoch glücklicherweise erholt hat. Und musikalisch haben die gesundheitlichen Probleme keinerlei Spuren hinterlassen, denn nach der Auszeit steht mit "Skeleton Dreams" der neunte Langspieler der Eidgenossen in den Startllöchern und wird am 4. September auf die Hörerschaft losgelassen.

Einen ersten Eindruck der Scheibe könnt ihr euch jetzt schon mit dem Video zur aktuellen Single 'Apologise' verschaffen.

