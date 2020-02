IVANHOE: Neues Album

Die Progressive-Metal-Band IVANHOE wird am 20. März ihr neues Album "Blood And Gold" via Massacre Records veröffentlichen. Das Coverartwork dazu wurde bereits veröffentlicht. Andy Horn kümmerte sich im The Red Room Studio um den Mix und das Mastering des Albums, während Thilo "Minz" Meyer für die Gestaltung des Albumartworks zuständig war.



Weitere Details werden demnächst enthüllt.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Swen Reuter Tags: ivanhoe blood and gold massacre records