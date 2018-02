IZEGRIM: Neue EP kommt am 23. März!

Das niederländische Thrash/Death-Geschwader IZEGRIM wird uns am 23. März eine neue EP mit dem Titel "Beheaded By Trust" servieren.

Diese wird nicht nur in altbewährter Manier für akute Genickbruch-Gefahr sorgen, das in ebenso klassischer "Do It Yourself"-Variante aufgelegte Teil lässt auch jede Menge an Herzblut erkennen und liegt der Band sehr am Herzen. Auf den Deal mit Listenable wird die EP jedoch keinerlei Auswirkungen haben, weshalb man sich als Fan auch keine Gedanken diesbezüglich machen muss!

Artwork und Cover sind der Feder von Kirill Semenov entsprungen, die Tracklist der vier im renommierten Kohlekeller Studio aufgenommen Nummern sieht folgendermaßen aus:

1. Beheaded By Trust

2. Stain In The Bloodline

3. Retraumatized

4. Warmonger Ii