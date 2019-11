IZENGARD: Neue Single 'She Comes Alive' als Stream verfügbar

Das in Großbritannien beheimatete Symphonic/Classic-Rock-Quintett IZENGARD hat mit 'She Comes Alive' eine neue Single veröffentlicht. Das Lied stammt vom neuen Album "Angel Heart", welches am 6. Dezember bei Massacre Records erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

1. Demon Of The Night

2. Heaven's Bleeding

3. Loki

4. Dances With Dragons

5. Love Never Dies

6. She Comes Alive

7. Love Me

8. The Passage (Into Angel Heart)

9. Angel Heart

