I LIKE TRAINS: Neues Album

Das in Leeds beheimatete Quintett I LIKE TRAINS wird am 21.08.2020 ein neues Album mit dem Titel "KOMPROMAT" veröffentlichen. Es erscherint via Atlantic Curve im weltweiten Vertrieb von The Orchard. Es ist das erste Studioalbum nach acht Jahren.



Mit dem Song 'The Truth' gibt es bereits einen ersten Höreindruck. Zur Single wurde ein Deep-Fake-Karaoke-Video gedreht, bei dem der schon in Vergangenheit als ILT-Kollaborateur in Erscheinung getretene Michael Connolly Regie geführt hat – ein in Leeds geborener Künstler und Designer.



Die Tracklist liest sich so:

1. A Steady Hand

2. Desire Is A Mess

3. Dig In

4. PRISM

5. Patience Is A Virtue

6. Man of Conviction

7. New Geography

8. The Truth

9. Eyes to the Left (ft. Anika)

