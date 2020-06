Neues Video der SAINTS OF DEATH

Als dritter Vertreter ihres neuen Minialbums "Ascend To The Throne", das am 10. Juli erscheinen soll, ist 'You Can't Run' der kanadischen Metalband SAINTS OF DEATH mit einen Clip bei YouTube online.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: saints of death you cant run ascend to the throne