In eigener Sache: Instagram

Um euch auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu halten, ist POWERMETAL.de ab sofort auch bei Instagram vertreten.

Wir werden dort in regelmäßigen Abständen die interessantesten Neuigkeiten für euch in Mobiltelefon-gerechter Weise präsentieren und euch daran erinnern, dass ihr am Abend am heimischen Rechner mal wieder auf unsere Webseite klicken solltet.

Folgt einfach diesem Link zu unserem Profil, abboniert uns und empfehlt uns all euren Freunden mit rockigen Ohren. Alternativ könnt ihr auch den linksstehenden sogenannten "Nametag" mit der Instagram-App auf eurem Smartphone einscannen.