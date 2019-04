BARONESS veröffentlicht fünftes Album

Nach den bisherigen Veröffentlichungen in rot, blau, gelb-grün und lila legen die US-amerikanischen Progger von BARONESS in Gold und Grau am 14.06.2019 mit einem neuen Langspieler nach. Das Album ist mit "Gold & Grey" wie gewohnt nach den vorherrschenden Cover-Farben der erneut von Sänger John Baizley gestalteten psychedelischen Alben-Front.

Die erste Single 'Borderlines' ist bereits mit zugehörigem Video auf Youtube zu bewundern.

Das Album kann ab sofort bei verschiedenen Händlern vorbestellt werden.