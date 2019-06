JACOB'S FALL fragt nach dem

Das Album wird am 28. Juni über Woodhouse Records erscheinen, obwohl sie bereits jetzt erhältlich hätte sein sollen. Der Grund sind Vertriebsprobleme über den offiziellen Kanal amazon.de, doch wer nicht warten will, kann den Rundling bereits über die Band direkt erwerben. Als Hörprobe dient 'World Down': Youtube.

Trackliste:

01. Dying Machine

02. Don´t Cry

03. Tracks In The Sand

04. Ministry Of Truth

05. World Down

06. I Need My Girl

07. New Scene

08. Eight

09. Climate Of Fears

10. You

11. Come With Joseph

12. Escape The Gravity